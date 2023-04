Perin esaltato da Allegri: «Portiere importante. Che progressi alla Juve!». Parole di elogio in conferenza stampa

Allegri ha speso parole di elogio per Perin, protagonista nella vittoria della Juve contro lo Sporting. Queste le dichiarazioni del tecnico sul portiere in conferenza stampa pre Sassuolo.

SZCZESNY – «Oggi parlerò con Tek, se è sereno e tranquillo può venir via con noi e viene in panchina. Così almeno ha una giornata di recupero e riposo, Perin è in una buona condizione ma soprattutto è diventato un portiere importante. Rispetto a quando è arrivato alla Juventus ha fatto progressi e dei miglioramenti veramente importanti, ora è tra i più bravi che ci sono. Per affidabilità e presenza all’interno della partita. Quindi sono molto contento del lavoro fatto su di lui da Claudio Filippi».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE SASSUOLO JUVE

The post Perin esaltato da Allegri: «Portiere importante. Che progressi alla Juve!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG