Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Sabato 15 aprile: notizie Serie A

Vigilia di campionato per la Juventus che domani dalle 18 affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium nella 30° giornata di Serie A.

Allegri ha presentato il match in conferenza stampa, parlando anche della sentenza del 19 aprile. Non ci saranno De Sciglio e Kean e Pogba non partirà dall’inizio.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Allegri presenta Sassuolo Juve, due assenti appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG