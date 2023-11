Juventus Women, due bianconere nella TOP 11 di Serie A femminile della settima giornata. Ecco chi c’è nella formazione tipo

La vittoria sul Como permette a ben due giocatrici della Juventus Women di entrare nella TOP 11 di Serie A femminile della FIGC: si tratta di Arianna Caruso e Cecilia Salvai.

Cecilia Salvai – Oltre ad essere uno dei quattro difensori in gol in questo turno di campionato, la bianconera è stata prima, nella sfida tra Como e Juventus, per passaggi totali (80), passaggi riusciti (69) e palloni giocati (87).

Arianna Caruso – Oltre ad essere, con Kramzar e Giugliano, una delle tre giocatrici con un gol e un assist all’attivo in questo turno di campionato, la bianconera è l’unica ad aver realizzato una rete da fuori area nella giornata appena conclusa.

