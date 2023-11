Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha lanciato un importante indizio di mercato legato al suo futuro. Le sue dichiarazioni

Victor Osimhen, ospite del podcast The Obi One di Obi Mikel, ha raccontato le offerte di mercato ricevute nella scorsa estate dall’Arabia. Di seguito le parole dell’attaccante del Napoli.

OFFERTE ARABE – «Devo essere sincero, non ho mai pensato di andarmene l’estate scorsa, perché il Napoli voleva trattenermi. Ma quando è arrivata l’offerta dall’Arabia Saudita, è stato difficile rifiutare, era davvero enorme. Ho parlato con il Napoli e ho deciso di restare. È stato pazzesco… più dicevo di no, più aumentavano ancora e ancora la loro proposta! Mi avrebbe cambiato la vita e loro non si sono mai arresi. Ma io ho detto: no ragazzi. Io resto».

PREFERENZE IN PREMIER LEAGUE – «Chelsea e Manchester United. Molti miei amici sono tifosi del Chelsea, pochi sono tifosi del Manchester United. La Premier League è il campionato più apprezzato da ogni giocatore africano».

