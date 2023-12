Juventus Women, Grosso verso il forfait con la Sampdoria: la sostituta. La canadese non dovrebbe forzare i tempi di recupero

Non forza il recupero Julia Grosso, tornata ad allenarsi parzialmente in gruppo in settimana dopo l’infortunio alla caviglia. La centrocampista della Juventus Women non dovrebbe essere a disposizione per l’ultima partita del 2023 contro la Sampdoria. Meglio preservarla per l’imminente Supercoppa di gennaio…

Come contro il Pomigliano Montemurro dovrebbe dare fiducia a Ella Palis al suo posto.

