Fabrizio Corona ha ironizzato sul patriarcato con una foto della Juventus Women: una battuta di dubbio gusto visto il momento

Battuta di dubbio gusto quella di Fabrizio Corona che, in giorni delicati per il nostro Paese a livello sociale dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, ironizza sul patriarcato sfruttando la presenza della Juventus Women (in trasferta verso Napoli) sul suo stesso volo.

«Non è questione di patriarcato. Il fatto è che il gobbo rimane gobbo pure se è femmina», scrive l’ex paparazzo e tifoso dell’Inter.

