Juventus Women, le ultime su Peyraud-Magnin verso la Roma. E si ferma un’altra titolare verso il big match di Biella

L’infortunio di Peyraud-Magnin in Nazionale ha suscitato un po’ di apprensione in casa Juventus Women. Per ora è confermata la prima diagnosi dello staff medico della Francia: lieve distorsione al ginocchio destro. Anche se si attende ancora l’esito dell’ultima risonanza. Il portiere resta in dubbio per il big match con la Roma del 5 novembre. Se sarà forfait toccherà ad Aprile difendere i pali bianconeri.

Intanto a Vinovo si è fermata Maelle Garbino a causa di una contusione alla coscia destra. L’ex Bordeaux sta svolgendo lavoro differenziato e sarà valutata di giorno in giorno come Cantore alle prese col recupero dalla piccola lesione al retto femorale che la tiene fuori da oltre due settimane. Lunedì in programma nuovi accertamenti per tutte.

