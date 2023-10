Juve Verona: in due partono favoriti in attacco ma occhio a… Allegri prepara la sorpresa per il match dell’Allianz Stadium

Secondo quanto riferito da Giovanni Guardalà a Sky Sport 24, al momento Massimiliano Allegri ha in mente di far giocare Dusan Vlahovic e Moise Kean titolari nel suo attacco in Juve Verona.

Occhio però alla variabile Federico Chiesa: dall’allenamento di oggi e dalla rifinitura di domani, infatti, Max potrebbe cambiare le carte in tavola e farlo partire anche dal primo minuto nel caso in cui fosse pienamente in condizione post infortunio.

