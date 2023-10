Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di vigilia di Juve Verona, ha parlato di Nonge aggregato dalla Next Gen

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Verona, Massimiliano Allegri ha parlato così di Joseph Nonge Boende, salito in prima squadra dalla Juventus Next Gen per sopperire alle assenze di Pogba e Fagioli.

NONGE – «È un ragazzo giovane, che sa giocare molto bene a calcio ma deve imparare a fare tante altre cose. All’interno di una partita servono contrasti, duelli, la parte fisica oltre che la parte tecnica. Su questo è un pochino indietro».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVE VERONA

