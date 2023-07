Juventus Women, l’emozionante lettera di addio di Cernoia: la centrocampista bianconera si congeda così

Con un sentito messaggio social Valentina Cernoia ha voluto salutare la Juventus Women per l’ultima volta

Le sue parole: Fino alla fine. Dal primo giorno ho dato tutta me stessa, nel lavoro e nella dedizione, per indossare e onorare questa maglia. Ho sentito e fatto miei i valori di questa grande società, che ringrazio di aver creduto fortemente in me. Anni meravigliosi in bianco e nero, uno dei tanti successi e le grandi gioie ottenute sul campo, uno di qualche lacrima e sofferenza di un obiettivo sfuggito. Nel mezzo le mille sfumature vissute, le emozioni, il calore dei tifosi, la sensazione di famiglia che ti regala solo un grande gruppo, il bene che ti lega indissolubilmente ad una compagna, un’ amica. Mi sento fortunata, perché anche se alcune cose cambiano e finiscono, a queste invece non c’è fine.

