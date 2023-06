Juventus Women mercato: ecco la nuova squadra di Beccari, Bonfantini rinnova. Le ultime novità per la squadra femminile

Non solo acquisti: la Juventus Women in queste settimane sta provvedendo alla collocazione di alcuni dei suoi migliori talenti attraverso la formula del prestito.

In tal senso è fatta per il passaggio di Chiara Beccari al Sassuolo a titolo temporaneo: alla classe 2004 viene concesso un altro anno di apprendistato dopo l’ottima stagione al Como. Rinnovo imminente, invece, per Agnese Bonfantini: nuova scadenza al 2025 e intenzione chiara di mandarla ancora a giocare con continuità. La giocatrice ha un occhio di riguardo per la Sampdoria, dove ha chiuso bene la stagione appena conclusa.

