Juventus Women, Montemurro torna a convincere i tifosi: coro per lui a Biella. Il tecnico nuovamente omaggiato dal suo pubblico

Joe Montemurro torna a convincere i tifosi della Juventus Women. Dopo le recenti aspre critiche (acuite dall’eliminazione in Champions) di cui era stato bersaglio, il tecnico australiano ieri è stato omaggiato dal suo pubblico con un coro che mancava da un po’ di tempo.

Il 5-0 all’Inter e la super prestazione – non la prima in questo campionato – sembrerebbero aver rimpolpato la stima del popolo bianconero nei confronti di JM che proverà a battagliare fino all’ultimo con la Roma per lo scudetto.

