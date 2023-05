Juventus Women Primavera, le convocate per la semifinale con l’Inter: la decisione su Pfattner. La lista di Piccini

Silvia Piccini, coach della Juventus Women Primavera ha diramato l’elenco delle convocate per la gara in programma nel pomeriggio con l’Inter, valida per la semifinale scudetto. Regolarmente in lista Elisa Pfattner, reduce dall’infortunio.

LE CONVOCATE – D’Auria, Nespolo, Robino, Mounecif, Moretti, Schatzer, Zamboni, Bertucci, Mustafic, Cocino, Genitoni, Ruggeri, Lepera, Gallina, Bellagente, Berveglieri, Duljan, Cinquegrana, Gallo, Pfattner

