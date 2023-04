Juventus Women Primavera: sconfitta in amichevole nella cornice dello Stade de Suisse. Passa lo Young Boys sulle ragazze di Silvia Piccini

Amichevole di prestigio a Berna, in Svizzera, per la Juventus Women Primavera di Coach Piccini in un fantastico palcoscenico: lo Stadion Wankdorf, meglio noto come Stade de Suisse.

Test match per le nostre bianconere nella casa dello Young Boys proprio contro le pari età della formazione giallonera. L’incontro amichevole, andato in scena mercoledì 29 marzo ha visto il successo delle svizzere per 3-0. Da segnalare l’esordio con l’Under 19 di Michela Mariotti, classe 2008, Eleonora Ferraresi e Rebecca Perfetti, entrambe classe 2007.

