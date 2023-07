La Juventus attraverso un comunicato ha reso note le data e il programma della ripartenza della Women Primavera del nuovo allenatore Matteo Scarpa.

IL COMUNICATO – La Juventus Primavera femminile è quasi pronta a dare il via ufficialmente alla stagione 2023/2024.

L’Under 19 si ritroverà l’1 agosto, sotto la guida del neo tecnico Matteo Scarpa, del suo vice Fabio Scrofani, del preparatore atletico Andrea Pasquariello e del preparatore dei portieri Alberto Maja.

L’inizio della preparazione consisterà in una settimana di allenamenti a Vinovo, prima di partire per un mini ritiro a Baveno (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) dal 6 all’8 agosto. Le nostre giocatrici, in quei tre giorni, si alleneranno presso il campo sportivo “Giovanni Galli” come ospiti dell’ASD Città di Baveno, una delle Juventus Academy Élite di Piemonte e Valle d’Aosta.

Proiettando lo sguardo al futuro, poi, il campionato inizierà nel fine settimana del 16-17 settembre – esattamente quando inizierà quello della Juventus Women – e da quest’anno la Primavera femminile giocherà le proprie partite casalinghe presso il campo “Ale & Ricky” di Vinovo.

