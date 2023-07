Bonan: «La vicenda Lukaku è clamorosa, questa cosa mi colpisce». Le parole del giornalista sulla situazione

Il giornalista Alessandro Bonan a Sky ha commentato la situazione di Lukaku e l’intrigo di mercato che coinvolge Inter e Juve. Queste le dichiarazioni sulla vicenda dell’attaccante belga in uscita dal Chelsea.

LE PAROLE – «Mi colpisce che Lukaku non risponde alla società Inter. Non c’è il confronto che sarebbe auspicabile. La vicenda ha contorni abbastanza clamorosi anche per le parole espresse da Lukaku in passato».

