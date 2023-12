Juventus Women, secondo l’IFFHS la bianconera Beccari è la quinta miglior U20 al mondo. Importantissimo riconoscimento per l’attaccante

Prestigiosissimo riconoscimento per l’attaccante di proprietà della Juventus Women, in prestito al Sassuolo, Chiara Beccari.

La giovane attaccante della Nazionale, già inserita nella classifica delle migliori 10 giocatrici under 20 al mondo per il 2023, si è piazzata al quinto posto. Decimo posto per Giulia Dragoni del Barcellona, entrambe sono state protagoniste al Mondiale con la maglia dell’Italia in estate.

