Paulo Dybala è pronto a recuperare in tempo per Juve-Roma, ultima partita del 2023 per bianconeri e giallorossi in programma sabato sera allo Stadium. Il grande ex in tal senso ha anche pubblicato un chiaro messaggio sul suo profilo Instagram.

Nella foto l’argentino è intento a darci dentro in palestra, a Torino vuole esserci a tutti i costi. E spunta anche il commento dell’ex compagno e connazionale Soulé che gli fa simpaticamente i complimenti per l’aspetto.

The post Dybala avvisa la Juventus: il suo messaggio ai bianconeri. E spunta il commento di Soulé – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG