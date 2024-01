Juventus Women, UFFICIALE: nuovo prestito per Margherita Brscic. I dettagli e il comunicato del club bianconero

Dal Parma al Bologna. Nuovo prestito per Brscic dalla Juventus Women. Di seguito la nota ufficiale.

COMUNICATO – «Dall’Emilia all’Emilia.

La stagione di Margherita Brscic proseguirà a pochi chilometri di distanza da dove è iniziata nel gennaio del 2023. È ufficiale, infatti, il prestito fino al 30 giugno 2024 del difensore classe 2001 dal Parma al Bologna.

Bianconera dalle Giovanili – e fino alla stagione 2020/2021 -, Margherita ha vinto due volte il “Viareggio” con la Primavera della Juventus.

Empoli e Parma, poi, sono state le successive tappe della sua carriera, sempre in prestito. Con il club toscano per Brscic è arrivato l’esordio in Serie A.

Buona fortuna per questa seconda parte di stagione, Margherita!».

