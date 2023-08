Kaio Jorge Juve, sfuma una possibilità in Serie A? Ecco le ULTIME novità sul futuro dell’attaccante brasiliano

L’attaccante brasiliano della Juventus, Kaio Jorge, era stato accostato nei giorni scorsi al Frosinone. I ciociari, però, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero vicini all’acquisto di Walid Cheddira.

Ecco che potrebbe sfumare una delle possibili destinazioni per il brasiliano che spera di rimanere alla Juventus e di non andare in prestito.

