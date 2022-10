Ricardo Kakà parla così di Charles De Ketelaere nel pre partita di Chelsea-Milan. Le sue dichiarazioni a Bein Sports

«Ha alcune abilità che sono simili alle mie, ma non voglio confrontare i giocatori per alleviare la pressione sul giocatore. Non è bene confrontare un giocatore con un altro. Penso che sia un ottimo giocatore con grandi capacità. Mi somiglia Sì, ci sono alcune somiglianze tra lui e me.»

