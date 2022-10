Kalulu: «Il Mondiale è l’apice per un giocatore e spero di essere convocato…». Le parole del difensore francese del Milan

Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Beinsports delle possibilità di essere convocato per il Mondiale in Qatar. Ecco le parole del difensore del Milan:

«Spetta a Deschamps dire se sono nei suoi piani o meno. Giocatori della mia età come Camavinga e Tchouameni sono stati convocati. Personalmente ora sono al Milan e gioco in Champions League. Mi piacerebbe essere convocato, ma sono sicuro che il mio duro lavoro ripagherà. Non conosco nessuno che non sarebbe d’accordo ad andare al Mondiale. Come calciatore vuoi giocare il più possibile, ma un Mondiale è l’apice per un giocatore ed è la cosa per la quale ci battiamo tutti da quando eravamo bambini e tu farai di tutto per raggiungerlo».

