Kamada lascia subito la Lazio? «Non posso dire nulla. Devo continuare a fare questa cosa». Le parole dell’ex obiettivo

Il centrocampista della Lazio ed ex obiettivo del calciomercato Milan Kamada ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Cagliari analizzando il suo futuro.

PAROLE – «Il tuo futuro all’interno della Lazio? Non so, non posso dire nulla. Se è già stato deciso? No. Quanto tempo è necessario per vedere il miglior Kamada nella Lazio? Ci sono tante cose diverse tra il calcio italiano e quello tedesco, io devo continuare a lavorare tanto».

