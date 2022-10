Karchouni: «Derby col Milan? Da vincere, ma non guardiamo la classifica». Le parole della centrocampista nerazzurra

Ghoutia Karchouni a parlato a Tuttosport a poche ora dal derby Inter-Milan femminile.

INTER PRIMA – «Non penseremo alla classifica quando scenderemo in campo. Il pensiero è solo a giocare bene questa partita, che è un derby ed è da vincere. In questo momento la classifica non importa, dobbiamo rimanere concentrate su questo match e poi su quello che verrà dopo».

DERBY – «Un derby è sempre diverso da giocare, per l’atmosfera, poi tutti vogliono vincerlo ed è un piacere avere la possibilità di giocarlo, specialmente qui a Milano se indossi la maglia dell’Inter. Io sono super motivata».

