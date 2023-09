Karius: «No sono geloso di Diletta, staremo insieme tutta la vita». Le dichiarazioni del portiere del Newcastle

Loris Karius è il portiere di riserva del Newcastle. Ma è noto soprattutto per due cose: alcune grandi papere, la più importante delle quali in una finali di Champions League tra Real Madrid e Liverpool;l’essere compagno di Diletta Leotta e padre della figlia Aria, nata da poco. Ha parlato della sua storia d’amore con il Corriere della Sera.

HA PENSATO SUBITO A DILETTA COME MADRE DEI SUOI FIGLI – «Non me lo ricordo (ride, ndr). Ma quella sera a Parigi ho capito di avere di fronte una persona speciale. Mi è piaciuta al primo sguardo. Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare. É bello che abbia pensato subito ai bambini».

IL PRIMO INCONTRO – «É stato naturale, siamo capitati casualmente nello stesso locale. Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un’epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque. A noi è successo».

COSA LE PIACE DI DILETTA – «É sempre positiva, sorridente. Ha un carattere solare. Si prende cura di me: quando siamo insieme sto bene».

PARTNER GELOSO – «No, per niente. Siamo lontani per giorni, non potrei vivere una relazione a distanza se lo fossi. Bisogna avere fiducia l’uno dell’altro. La nostra è una storia sana, non c’è niente che mi preoccupa».

LA NASCITA DI ARIA – «Mi piace pensare che c’è questo scricciolo che ha bisogno di me. Se ho una giornata stressante e lei è a casa, mi basta prenderla in braccio e tutto diventa bello. É un dono, con lei riesco a dare il giusto peso alle cose che prima mi sembravano importanti. Mi godo tutto il tempo insieme».

DILETTA DONNA DELLA SUA VITA – «Sì, con lei ho scelto di fare una famiglia. Il nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite».

The post Karius: «No sono geloso di Diletta, staremo insieme tutta la vita» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG