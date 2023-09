Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, commenta così l’intervista con cui Leonardo Bonucci ha attaccato frontalmente la Juventus.

Vaciago scrive: «Ieri l’intervista di Bonucci ci ha spiazzato come un rigore tirato bene (e Leo li ha sempre tirati benissimo). Non tanto per i contenuti, ma per la forma, anzi per il fatto stesso che quell’intervista sia stata registrata per continuare pubblicamente il suo litigio con Allegri e i dirigenti. E il problema non è il litigio, che sono fatti suoi e dei diretti interessati, ma il mettere in piazza i propri gne gne, dopo aver annunciato la causa e dopo aver postato, tramite la moglie, ulteriori rimostranze: tutto in un crescendo degno del peggior reality show».

The post Vaciago: «Bonucci mette in piazza i suoi gne gne. Tutto degno del peggior reality show» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG