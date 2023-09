Caso Pogba, il francese della Juve oggi sarà a Parigi: il motivo. Il centrocampista deve affrontare un’altra spinosa questione

Come spiega La Gazzetta dello Sport in attesa delle controanalisi, oggi Paul Pogba sarà Parigi per rispondere alla convocazione del giudice istruttore.

Quest’ultimo sentirà lo juventino sulla presunta estorsione di cui sarebbe stato vittima lo scorso anno da parte di una banda composta anche dal fratello Mathias.

