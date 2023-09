Sarri ancora risentito con la Juve, il retroscena: ha fatto saltare lui quell’amichevole. Il tecnico della Lazio ha il dente avvelenato

Come scrive il Messaggero il veleno da ex di Maurizio Sarri nei confronti della Juventus continua a scorrere.

Il tecnico della Lazio a luglio aveva persino boicottato e fatto saltare un’amichevole già in preventivo, tant’era ancora vivo il risentimento per come fu cacciato, dopo aver vinto l’ultimo scudetto in bianconero.

