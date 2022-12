Karsdorp-Roma, caso rientrato per l’esterno olandese? Sarebbero in rialzo le quotazioni di una sua permanenza in giallorosso

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Rick Karsdorp potrebbe a sorpresa restare alla Roma nonostante l’aria che si è fatta pesante nelle ultime settimane.

L’olandese verrà reintegrato per la ripresa se non arriveranno offerte, rimanendo almeno fino alla prossima estate. Dal Giappone in poi si è sempre allenato in gruppo e il caso sarebbe al momento rientrato.

