Katia Serra: «Bertolini era da cambiare un anno fa. Su Girelli e Gama…». Le parole dell’ex calciatrice

Katia Serra, ex calciatrice e ora opinionista di Rai Sport, ha parlato così del fallimento Mondiale della Nazionale femminile. Le sue parole a Fanpage.

DISFATTA MONDIALE – Non mi ha sorpreso. Dall’inizio sostengo che non si può improvvisare una squadra un mese prima del Mondiale. Il ringiovanimento doveva avvenire prima, non all’inizio del torneo. Infatti in campo non c’era intesa, si vedeva.

BERTOLINI – Penso che dopo il disastroso Europeo di un anno ci fosse bisogno di un cambio di guida tecnica, per dare il via a un nuovo progetto. La Federazione non l’ha voluto fare, navigando un po’ a vista. Puntare su un gruppo giovane può rappresentare un’esperienza formativa, ma contro il Sudafrica serviva mettere in campo più esperienza dal primo minuto. Si sapeva che sarebbe stata complicata sotto tutti i punti di vista. La mancanza di elasticità è stato un fattore negativo

ESCLUSIONE GAMA – Se è stato un errore? No, piuttosto sono mancate Galli, Bergamaschi e Piemonte. Per le loro caratteristiche e per l’età sono state tre esclusioni che non mi spiego. Galli ci avrebbe fatto comodo a metà campo perché in quella zona non abbiamo fisicità. La stessa Piemonte viene dalla sua miglior stagione. A destra poi la giocatrice più internazionale e più pronta è Valentina Bergamaschi. Per me questi tagli sono ingiustificabili perché parliamo di ragazze giovani e nel pieno della maturità, rispetto ad altre in parabola discendente

GIRELLI – Cristiana è una giocatrice che ha nel colpo di testa una qualità speciale. Se la schieri devi fare un gioco che ne esalti la sua specialità. A livello internazionale i ritmi di gioco a volte sono molto alti in relazione al suo potenziale atletico. Credo che sia un limite della sua carriera. Ma per le sue doti indiscutibili, a cui abbina la capacità tattica di adattarsi a più modi di stare in campo le avrei dato più minutaggio, sì, ma ci stava che giocasse da subentrata.

