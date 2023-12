Kean e la passione comune con Leao: «Abbiamo una canzone insieme, ci stiamo lavorando…». Le parole dell’attaccante della Juventus

Moise Kean ha parlato ai microfoni di Dazn nello speciale Dazn Heroes della passione comune con l’esterno rossonero Rafael Leao: il canto. Ecco le parole dell’attaccante della Juventus:

Siamo in tre che la cantiamo, gli altri due sono amici che sono cresciuti con me. Il prossimo pezzo arriverà presto. Mi piace far musica, mi calma. Weston McKennie e Rafa Leao sono spesso a casa mia, scriviamo e cantiamo. Abbiamo una canzone insieme che deve ancora uscire, ci stiamo lavorando. Ho iniziato a fare musica quando avevo 12 anni e facevo freestyle. Una persona può avere tanti talenti e deve mostrarli

