Kean in uscita dalla Juve: già scelta la formula dell’addio dell’attaccante per sbloccare il mercato in entrata

La Juve ha individuato in Kean il giocatore da sacrificare a gennaio per sbloccare il mercato in entrata. In base a quanto riferito da Tuttosport la formula dell’addio dell’attaccante sarebbe quella del prestito oneroso (e non cessione a titolo definitivo, visto l’esborso economico per prenderlo e l’assenza di club interessati a investire). Così la Juve avrebbe un tesoretto (a cui aggiungere i soldi arrivati dal passaggio di Dragusin al Tottenham) da spendere per un colpo come Koné.

Prima, però, Kean dovrà rinnovare il contratto fino al 2028. Su di lui, al momento, sono da registrare i sondaggi di Fiorentina e Monza. L’attaccante sta riflettendo…

