Kean Milan, l’attaccante andrà all’Atletico Madrid: la scelta della Juve sul rinnovo del classe 2000: gli aggiornamenti

Accostato in tempi recenti al calciomercato Milan, Moise Kean è ormai in procinto di salutare la Juve per intraprendere una nuova esperienza. L’attaccante classe 2000 lascerà i bianconeri per andare all’Atletico Madrid, in prestito secco.

Come riferisce Alfredo Pedullà, il club bianconero non rinnoverà il contratto al calciatore prima del trasferimento a titolo temporaneo in Spagna ed inoltre ha deciso di non fare alcuna operazione in entrata in attacco.

