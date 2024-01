L’ex calciatore dell’Inter Stephane Dalmat ha rilasciato una dichiarazione con un retroscena di mercato: di cosa si tratta

Nell’intervista concessa a Magazinepragma.com, l’ex nerazzurro Stephane Dalmat si concentra sull’Inter e su un colpo di mercato, andato a segno grazie a lui.

INTER – «Thuram? Lo avevo suggerito ai nerazzurri nello scorso mercato invernale, poi sono riusciti ad averlo gratuitamente in estate. E’ stato un colpo straordinario, molti erano scettici perché non lo conoscevano, ma io lo avevo osservato in Germania e nella Nazionale Francese e sapevo che poteva essere un giocatore adatto. La prima parte della stagione è stata incoraggiante, ha ancora un buon margine di miglioramento: sarà un grande giocatore per l’Inter»

L’articolo Dalmat, il retroscena clamoroso: «Ho suggerito io all’Inter questo giocatore» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG