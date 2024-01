L’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha rilasciato una dichiarazione destinata a far discutere per molto tempo

Romelu Lukaku, attaccante della Roma ed ex Inter, ha parlato dell’Arabia Saudita ad alcuni media locali dopo l’amichevole vinta dai giallorossi per 2-1 contro l’Al Shabab.

PAROLE – «Nei prossimi due anni potrebbe diventare tra i campionati migliori al mondo, se non il migliore. I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori. Stanno migliorando molto e a breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto».

