Kean non preoccupa la Juve: le ULTIME sulle sue condizioni verso l’Inter. Ieri ha saltato Italia-Macedonia del Nord

Ieri Kean non è stato convocato per Italia-Macedonia del Nord. Come riferito da Nosotti di Sky Sport, l’attaccante della Juventus è stato tenuto a riposo precauzionale dopo il problema alla gamba che si porta dietro dal Cagliari.

Il suo recupero, però, sta procedendo bene e potrebbe tornare in campo già lunedì con l’Ucraina. Le sue condizioni non preoccupano la Juve verso l’Inter.

The post Kean non preoccupa la Juve: le ULTIME sulle sue condizioni verso l’Inter appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG