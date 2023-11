Colpani conteso dalle big, lui rivela: «Da piccolo tifavo per loro». Le parole del gioiello del Monza

Andrea Colpani ha rilasciato un’intervista a Sportweek. La rivelazione dell’obiettivo della Juve.

PALLADINO – «Avevo sempre fatto la mezzala, dal settore giovanile in avanti. Mi dicevano: hai visione di gioco, puoi giocare davanti alla difesa. Ma io non volevo fare il mediano. Pensavo: voglio giocare vicino alla porta, ho tiro, mi piace dare l’assist al compagno. Palladino con la sua visione di calcio, mi ha messo nelle condizioni ideali per esprimermi, schierandomi dietro la punta centrale. Con lui ho svoltato».

MILAN – «Se tifo Milan? Da piccolo sì».

