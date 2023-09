Kean raccontato da Nicolussi: «Già da piccolo si vedeva che era straripante». Le dichiarazioni del centrocampista

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus, protagonista di una chiacchierata con i tifosi sul canale Twitch del club. Le sue parole su Kean.

KEAN – «Sembriamo diversi ma ci conosciamo a memoria. Quando gli vedo fare una smorfia in campo lo riconosco. Non vedo l’ora di giocare insieme e far vedere le nostre qualità. Quando è arrivato a Vinovo tutti dicevano che era fortissimo e già da piccolo si vedeva che era straripante. Abbiamo avuto le nostre esperienze calcistiche ma ci siamo sempre tenuti in contatto. È un’amicizia profonda, che ha radici ben salde».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI NICOLUSSI CAVIGLIA SU TWITCH JUVE

