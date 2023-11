Kean svela: «Raiola mi ha aiutato tantissimo, ecco cosa ha fatto per me». Le parole dell’attaccante della Juventus

Kean svelato un retroscena su Mino Raiola al podcast 19F in compagnia di Rafael Leao, Capo Plaza, Shaila Gatta e fratello Giovanni. Queste le parole dell’attaccante della Juventus.

PERSONA CHE L’HA AIUTATO TANTO IN CARRIERA – «Ora non c’è più, è Mino. Mi ha aiutato tantissimo. Ero giovane, avevo 15-16 anni, per me era tutto nuovo. Lui mi spiegava come parlare con una persona, come comportarmi. Ancora adesso faccio fatica a pensare come fare una cosa prima di farla. Mi ha dato veramente un grosso impatto».

