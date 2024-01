Kean torna alla Juve dopo l’affare saltato con l’Atletico Madrid: il VIDEO dell’arrivo dell’attaccante a Torino

Kean è tornato a Torino dopo l’affare saltato con l’Atletico Madrid per il trasferimento in prestito fino a fine stagione.

L’attaccante, che domenica scorsa era al Wanda Metropolitano per assistere alla partita tra i colchoneros e il Siviglia, poco fa è atterrato all’aeroporto di Caselle. Kean, quindi, torna alla Juve, ma non è escluso che possa andare via negli ultimi giorni di mercato.

