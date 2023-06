Kean via dal ritiro della Nazionale Under 21: Tuttosport riporta una nuova rivelazione sul motivo del ritorno a Torino dell’attaccante

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non ci sarebbe alcun infortunio dietro l’addio di Moise Kean al ritiro dell’Italia Under 21, arrivato nella giornata di ieri.

Si tratterebbe infatti di una scelta presa e condivisa con lo staff di Nicolato: dopo un faccia a faccia, il ct avrebbe infatti capito di non potersi aspettare dall’attaccante della Juventus quello spirito di sacrificio che aveva invece richiesto, in quanto lo stesso giocatore non sarebbe attratto dal disputare l’Europeo di categoria. E, da lì, la decisione di separarsi.

