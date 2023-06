Morata Juve, nuovo ritorno di fiamma con l’attaccante spagnolo, disposto anche a fare sacrifici pur di tornare in bianconero

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quello di Alvaro Morata sarebbe uno dei nomi tenuti in considerazione in casa Juventus in caso di addio di Dusan Vlahovic nei prossimi mesi.

Lo spagnolo è in rotta con l’Atletico, che potrebbe decidere di lasciarlo partire gratis pur di farlo andare via. Lo spagnolo, dal canto suo, sarebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di favorire un ritorno per almeno tre anni, evitando altri traslochi e chiudendo così la sua carriera in bianconero.

