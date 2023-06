Allegri Juve, il pensiero di John Elkann spiega perchè il tecnico sia poi stato confermato sulla panchina del club bianconero

Secondo quanto riferito da Repubblica, la Juventus ha deciso di puntare per l’anno di transizione e, per farlo, ha preferito continuare con Massimiliano Allegri. Un tecnico che conoscesse l’ambiente, per non rischiare di bruciare un allenatore più giovane e meno esperto.

Anche una sorta di ringraziamento questa conferma, a testimonianza del pensiero «Nessuno poteva fare meglio» in una stagione con tanti problemi legati alla penalizzazione in classifica. Ma anche chi è vicino a Max sa che in futuro il rischio di esonero sarà ancora alto.

