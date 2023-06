Allegri Juve, protestano gli Official Fan Club per la permanenza del tecnico: ecco quale sarebbe la risposta della società

Secondo quanto riferito da Repubblica, addirittura gli Official Fan Club della Juventus avrebbero inviato diverse comunicazioni di protesta verso la società per la decisione di confermare in panchina Massimiliano Allegri.

«Non rinnoviamo l’abbonamento» il chiaro messaggio, che non avrebbe comunque particolarmente turbato i piani alti del club bianconero, dove si sa che per far tornare la gente allo stadio bisognerà raggiungere risultati convincenti nella prossima stagione.

