Kean via dalla Juve: basteranno 4 attaccanti fino a fine stagione? E con l’Inter… La situazione del reparto avanzato

Kean è andato via dalla Juve per iniziare una nuova avventura in Liga con la maglia dell’Atletico Madrid. Nel reparto avanzato bianconero, quindi, restano soli 4 giocatori: Chiesa, Milik, Vlahovic e Yildiz. Ma basteranno fino a fine stagione?

Già contro l’Inter, però, mancherà il polacco squalificato a causa dell’espulsione rimediata con l’Empoli. Resta poi da verificare se Chiesa riuscirà a recuperare. Il rischio è che la Juve possa avere solo Vlahovic e Yildiz per la partita più importante, fino a questo momento, della stagione.

The post Kean via dalla Juve: basteranno 4 attaccanti fino a fine stagione? E con l’Inter… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG