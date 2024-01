Kean via dalla Juve, in chiusura la trattativa per il passaggio dell’attaccante all’Atletico Madrid: i dettagli dell’accordo

Come riportato da Fabrizio Romano, si è sbloccato l’affare per la cessione di Moise Kean da parte della Juve, con l’Atletico Madrid pronto a rilevare l’attaccante.

Una trattativa che si chiuderà sulla base di un prestito oneroso a 500mila euro, senza però nessuna opzione di acquisto in favore del club spagnolo. Il classe 2000 dovrebbe volare in direzione Madrid in 24/48 ore.

The post Kean via dalla Juve, trattativa in chiusura! Accordo con l’Atletico raggiunto: i dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG