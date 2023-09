Kean vuole convincere Spalletti dopo l’incontro col Ct alla Continassa: senza lui può puntare alla Nazionale

Kean finora non ha trovato molto spazio alla Juve per via di un infortunio e dell’ottima partenza di Chiesa e Vlahovic.

Moise ha incontrato Spalletti che ha fatto visita ai bianconeri di Allegri alla Continassa. I due hanno parlato e il Ct non gli ha fatto promesse, ma gli ha fatto intendere che può tornare utile per la Nazionale. Visto l’infortunio di Scamacca, poi, Kean ha maggiori possibilità di essere preso in considerazione per le prossime convocazioni. A riferirlo è Sky Sport.

