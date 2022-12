Roy Keane si fa beffe del Brasile dopo l’eliminazione dei verdeoro contro la Croazia ai quarti di Qatar 2022: le sue parole

Roy Keane, a Sky Sport, ha così ironizzato sull’eliminazione del Brasile ai quarti di Qatar 2022.

LE PAROLE – «Non sono sorpreso dall’eliminazione del Brasile. Hanno speso tutte le loro energie ballando contro la Corea del Sud. Quando pensi al Mondiale pensi al Brasile. Mi piace guardarli perché sono bravissimi, ma non quando ballano o l’allenatore inizia a ballare. Non va bene. Non è rispettoso. Un allenatore che balla a bordo campo pensi vada bene?».

L’articolo Keane si fa beffe del Brasile: «Energie spese ballando con la Corea» proviene da Calcio News 24.

