Neymar ha commentato l’eliminazione del Brasile ai quarti di finale di Qatar 2022 dopo la sconfitta ai rigori con la Croazia

LE PAROLE – «È un incubo. Non riesco a credere a quel che sta succedendo, è una sconfitta che farà male per molto tempo. Vorrei ringraziare i tifosi brasiliani per il sostegno, anche se non abbiamo realizzato i nostri sogni. Ora è il momento di tornare a casa, piangere e soffrire per la sconfitta».

