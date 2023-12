Kehrer Milan pista viva: ha superato un altro obiettivo della dirigenza rossonera per rinforzare la difesa

Il Milan continua a monitorare diverse piste per rinforzare la propria difesa in vista della sessione di gennaio di calciomercato. Non tramonta l’idea Kehrer.

Come riportato da Tuttosport, il difensore che non sta trovando molto spazio al West Ham starebbe scalando le gerarchie nella lista dei dirigenti rossoneri: ha superato anche Lenglet. Si attendono ulteriori novità e sviluppi significativi.

The post Kehrer Milan pista viva: ha superato un altro obiettivo in difesa appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG